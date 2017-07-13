Большое красное пятно: просто посмотрите на него Зонд «Джуно» пролетел очень близко от главной достопримечательности Юпитера

Межпланетный зонд «Джуно» начал присылать фотографии, сделанные во время маневра 10 июля — тогда аппарат пролетел всего в 3,5 тысячи километров от облаков Юпитера. Зонд снял большое красное пятно — гигантский вихрь диаметром 16 тысяч километров (к этому моменту «Джуно» поднялся до 9 тысяч километров от поверхности планеты). Оригинальные снимки выглядят не очень впечатляюще, но ученые и энтузиасты уже начали их обрабатывать, и на улучшенных фотографиях большое красное пятно предстает во всей красоте.