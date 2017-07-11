Израильская армия заменит своих боевых лам роботами

Армия обороны Израиля заменит лам, которые используются военными для перевозки оборудования, амуниции и продовольствия, на роботов. Военные решили отказаться от лам из-за их медлительности — животные препятствовали оперативному передвижению солдат.

IDF to use robots instead of llamas to carry equipment on battlefield

via @haaretzcom #Israelhttps://t.co/EUN3fcM2rL pic.twitter.com/hhrcFgD6J0 — Tom Antonov (@Tom_Antonov) July 10, 2017

Дистанционно управляемые роботы смогут перевозить грузы весом до 500 килограммов, развивать скорость до 10 км/ч и работать 8 часов без подзарядки. Их начнут внедрять в армию в сентябре.

Израильская армия использовала лам для перевозки амуниции с 2000-х годов. Ламы не боятся громких звуков, быстро привыкают к новой обстановке и легко передвигаются по гористой местности. До этого в армии пользовались верблюдами, ослами и мулами.