Художникам предложили переосмыслить «Крик» Мунка. Победитель получит 6 тысяч евро

Компания Adobe запустила конкурс на лучшую визуальную интерпретацию картины Эдварда Мунка «Крик». Заявки принимаются до конца июля. Главный приз — премия в размере 6 тысяч евро (около 412 тысяч рублей). Также работу победителя выставят в Музее Мунка в Осло.

Ранее Adobe выпустила набор кистей для программ Photoshop и Sketch, созданных с помощью настоящих кистей Мунка. Главное условие конкурса — все работы должны быть нарисованы с помощью нового набора.

Участники конкурса выкладывают свои работы в инстаграме с хэштегом #munchcontest. Вот некоторые из них:

A post shared by wombart.net (@wombartblog) on Jul 10, 2017 at 11:40am PDT

A post shared by Gabriella V. (@gabriella_vagnoli) on Jul 9, 2017 at 7:04am PDT

A post shared by Kimberley Bright (@kimberleyelrebmik) on Jul 8, 2017 at 10:49am PDT

A post shared by Matt Chapman (@gruesomechappy) on Jul 4, 2017 at 6:18am PDT