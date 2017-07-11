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Художникам предложили переосмыслить «Крик» Мунка. Победитель получит 6 тысяч евро
Компания Adobe запустила конкурс на лучшую визуальную интерпретацию картины Эдварда Мунка «Крик». Заявки принимаются до конца июля. Главный приз — премия в размере 6 тысяч евро (около 412 тысяч рублей). Также работу победителя выставят в Музее Мунка в Осло.
Ранее Adobe выпустила набор кистей для программ Photoshop и Sketch, созданных с помощью настоящих кистей Мунка. Главное условие конкурса — все работы должны быть нарисованы с помощью нового набора.
Участники конкурса выкладывают свои работы в инстаграме с хэштегом #munchcontest. Вот некоторые из них: