Безумный бот Amazon продает чехлы для телефонов с фотографиями наркоманов, стариков и беременных

Блогер Энди Байо обнаружил на сайте Amazon бота, который генерирует дизайн чехлов для телефонов. Алгоритм «My-Handy-Design» использует изображения из фотобанков — снимки пожилых людей и людей с инвалидностью, а также медикаментов, наркотиков и секс-игрушек. Издание Gizmodo отмечает, что бот ищет изображения в фотостоках по медицинским тегам.

Если ввести в поиске «My-Handy-Design», то сайт выдаст почти 32 тысячи товаров. Среди них есть панель с изображением втулок из-под туалетной бумаги, полуголых мужчин с сыром, шприцев и гигиенических прокладок. Средняя цена на чехол — 20 долларов (1200 рублей).