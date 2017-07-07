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Шайа ЛаБаф в роли легендарного теннисиста: первый трейлер фильма «Борг/Макинрой»
Студия SF опубликовала первый трейлер фильма «Борг/Макинрой» с Шайей ЛаБафом в главной роли.
Фильм расскажет о самом известном теннисном матче всех времен — поединке шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя в финале Уимблдонского турнира 1980 года.
Помимо ЛаБафа в картине снялись Стеллан Скарсгард, Тува Новотны и Сверрир Гуднасон. Режиссер — датчанин Янус Мец Педерсен.
В России фильм выйдет в прокат 23 ноября 2017 года.