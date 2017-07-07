Шайа ЛаБаф в роли легендарного теннисиста: первый трейлер фильма «Борг/Макинрой»

Студия SF опубликовала первый трейлер фильма «Борг/Макинрой» с Шайей ЛаБафом в главной роли.

Borg/McEnroe Trailer SF Studios International

Фильм расскажет о самом известном теннисном матче всех времен — поединке шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя в финале Уимблдонского турнира 1980 года.

Помимо ЛаБафа в картине снялись Стеллан Скарсгард, Тува Новотны и Сверрир Гуднасон. Режиссер — датчанин Янус Мец Педерсен.

В России фильм выйдет в прокат 23 ноября 2017 года.