Российского теннисиста Медведева оштрафовали на 15 тысяч долларов. Он бросал монеты в сторону судьи

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 14,5 тысячи долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне. Разозлившись после проигрыша в матче с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, Медведев вытащил из кошелька монеты и начал бросать их в сторону судейской вышки.

Daniil Medvedev Throws Coins at Umpire — Wimbledon 2017 (HD) Love Tennis

Штраф Медведеву состоит из трех частей: четыре тысячи долларов за оскорбление судьи Марианы Алвеш (теннисист во время матча требовал отстранить ее от судейства), три тысячи за повторное нарушение правил и 7,5 тысячи за бросание монет после матча.

Позже Медведев заявил, что он готов лично извиниться перед Алвеш, если встретит ее. Зачем он кидался монетами, теннисист объяснить не смог: «Это ничего не значило, я был просто расстроен. Я не думал об этом».

Теннисист подчеркнул, что он не пытался указать на нечестность судьи, — по его словам, это было бы «глупо». «Я просто собирал вещи и увидел свой кошелек. И я совершил глупый поступок. Я был готов уйти с корта, но случилось такое. Я даже не помню, что это были за монеты», — сказал он.