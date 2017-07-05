В США закончился самый длинный хоккейный матч. Он шел 11 дней

В городе Баффало (штат Нью-Йорк) прошел хоккейный матч, который длился 10 дней, 10 часов, 3 минуты и 21 секунду. В нем участвовали 40 человек, которые играли, сменяя друг друга. Трансляция матча шла на ютьюбе.

Jeffrey T. Barnes / AP / Scanpix / LETA

Игроки поделились на две команды — «Белую» и «Синюю». В каждый момент времени в командах было по семь человек: шесть на льду и один запасной. При этом ни один игрок не покидал ледовую арену на протяжении 11-дневной игры.

Хоккеисты должны были играть по 4,5 часа и отдыхать по 9 часов. Но некоторым пришлось играть дольше, так как часть хоккеистов выбыла из-за травм и болезней, а добавлять новых игроков было запрещено. Каждый час в игре делали перерыв на 10 минут для заливки льда.

Лучший игрок, Кенни Корп из «Белой» команды, забил 267 шайб.

Чтобы зафиксировать мировой рекорд, организаторам игры нужно подать составителям Книги рекордов Гиннеса полную запись матча и отчет о нем (он занимает 50 страниц). Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году — тогда хоккеисты из канадского города Эдмонтон сыграли на секунду меньше, чем теперь игроки из Баффало.

The 11 Day Power Play ends with a final victory lap around the ice pic.twitter.com/FRcnCqqzSO — Mike Arena (@MikeArenaTV) July 3, 2017

11-дневный матч организовал инженер по защите окружающей среды Майк Лесаковски. Его мать и жена болели раком; мать умерла, жене удалось вылечиться. Лесаковски решил с помощью хоккея собрать деньги для онкологического центра в Баффало, в котором лежала его жена. Инженер планировал собрать 500 тысяч долларов; он собрал 1,179 миллиона.

Лесаковски не исключает возможность проведения нового марафона.