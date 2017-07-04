шапито
«ВКонтакте» разрешила сообществам комментировать друг друга. И началось
В соцсети «ВКонтакте» 4 июля появилась возможность оставлять комментарии от лица сообщества на страницах пользователей и пабликов. До этого сообщества могли отвечать только на комментарии пользователей к своим постам.
Вскоре после появления нововведения редактор «ВКонтакте» Павел Федоров опубликовал пост, обращенный сразу ко всем группам и пабликам. Вот он:
В комментарии к Федорову пришли десятки сообществ. От малоизвестных до гигантских, таких, как PornHub и MDK. Получилось обсуждение на более чем 200 комментариев.
Сообщества, кажется, договорились поехать в Сочи:
Или не в Сочи.
Очень много комментариев.