«ВКонтакте» разрешила сообществам комментировать друг друга. И началось

В соцсети «ВКонтакте» 4 июля появилась возможность оставлять комментарии от лица сообщества на страницах пользователей и пабликов. До этого сообщества могли отвечать только на комментарии пользователей к своим постам.

Вскоре после появления нововведения редактор «ВКонтакте» Павел Федоров опубликовал пост, обращенный сразу ко всем группам и пабликам. Вот он:

В комментарии к Федорову пришли десятки сообществ. От малоизвестных до гигантских, таких, как PornHub и MDK. Получилось обсуждение на более чем 200 комментариев.

Сообщества, кажется, договорились поехать в Сочи:

Или не в Сочи.

Очень много комментариев.