Пользователи сабреддита dankmemes придумали мем, в котором сравниваются слова из разных языков. Один из самых популярных примеров — отличия между американским и британским английским. В одной стране картошку фри называют fries, а в другой — chips; самолет — соответственно airplane и aeroplane; метро — subway и underground. Американцы отправляют преступников в тюрьму, а британцы — в Австралию.

Шутка, как можно догадаться, всегда прячется в последней строчке. И зачастую она обидна для одной или другой страны. Вот еще одно сравнение американского и британского английских языков: то, что для британцев «песочница», для американцев — «Ближний Восток».

Америка и Франция: что для одних «война», для других — «сдаваться».

Еще одна шутка о войне: в английском языке есть фраза «выиграть во Второй мировой», а в немецком нет.

У американцев есть слово «интернет», а у жителей Северной Кореи — нет.

Канадский английский и американский английский: в первом есть выражение «хорошая система здравоохранения».

США против Эфиопии: автор поста считает, что в африканской стране не знают слова «еда».

Что для американца «Германия», то для сирийца — «дом».

Америка: «дом, кошка, вещь, женщина». Саудовская Аравия: «дом, кошка, вещь, вещь».

И, наконец, о России: у американцев есть слово «грусть», а у жителей СССР его не было.

Есть еще одна шутка про современную Россию, но она нецензурная. Посмотреть ее можно здесь.