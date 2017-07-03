Purrli: сайт, который сгенерирует для вас кошачье урчанье

В конце июня запустился сайт Purrli, который генерирует звук кошачьего урчания под запросы каждого конкретного пользователя. На сайте расположено несколько ползунков, с помощью которых можно настраивать параметры урчания: сделать его «грустнее» или «радостнее», изменить громкость одной или другой фаз мурылканья и добавить мяуканье, которое будет звучать время от времени.

Purrli можно не только слушать самому, но и включать своим кошкам — их это нервирует.

A post shared by Kris Howard (@krishoward) on Jun 30, 2017 at 5:24pm PDT

Purrli создал инженер по обработке сигналов Стефан Пиджин. Он также автор сайта myNoise, позволяющего генерировать фоновые шумы для работы и отдыха.