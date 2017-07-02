Российский музыкант Дельфин не смог принять участие в фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Выступление Дельфина было запланировано на 1 июля, однако его не пустили на Украину.

«Я был в Крыму и меня не пустили в Киев. Есть такой закон и он исполнен. Это все», — написал артист в фейсбуке. Он также сообщил, что остальные музыканты благополучно пересекли границу, и концерт состоится.

В результате группа выступала без певца «в режиме караоке» — за музыкантами был установлен экран, на который проецировались слова песен. Посмотрите, как зрители хором поют песню «Весна»: