Водка и шаурма: The Prodigy выпустили музыкальное видео, снятое в Воронеже

Британская группа The Prodigy опубликовала музыкальное видео на песню «Mindfields», которое было снято в Воронеже. Ролик выпустила студия Renegade Cinema, он снят от первого лица. По сюжету, воронежский фанат The Prodigy собирается на их концерт, а по пути в клуб пьет водку и ест шаурму.

The Prodigy — Mindfields (Live in Russia) The Prodigy

В мае вышло первое видео британских электронщиков о туре по России. В него вошли кадры с концертов, которые The Prodigy давали в Новосибирске и Екатеринбурге осенью 2016 года.