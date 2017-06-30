«Леди Макбет» Уильяма Олройда: премьера трейлера на «Медузе»
3 августа в российский прокат выходит драма «Леди Макбет», основанная на очерке Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Это первая крупная работа британского режиссера Уильяма Олройда. Впервые фильм показали на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2016 года. С тех пор он побывал почти на всех крупных фестивалях, в том числе на «Сандэнсе» и на французском «Annonay Film Festival». «Медуза» представляет дублированный трейлер «Леди Макбет».
Действие картины разворачивается в викторианской Англии. Кэтрин — молодая девушка, которую выдали замуж за мужчину вдвое старше ее самой. В новой семье Кэтрин тяжело — муж не заботится о ней и относится, как к вещи. Все меняется, когда девушка знакомится с юношей, который работает на ферме ее супруга.