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«Дружба — это магия»: трейлер фильма «Мой маленький пони»
Студия Lionsgate опубликовала трейлер анимационного фильма «Мой маленький пони».
Фильм основан на одноименном анимационном сериале и серии игрушек компании Hasbro. По сюжету, пони Твайлайт Спаркл, Эпплджек, Рейнбоу Дэш, Пинки Пай, Флаттершай и Рэрити отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти город Понивилль от темных сил.
Режиссер «Моего маленького пони» — Джэйсон Тиссен. Озвучили героев фильма Зои Салдана, Эмили Блант и певица Sia.
Премьера фильма назначена на начало октября 2017 года.