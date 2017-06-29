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«Дружба — это магия»: трейлер фильма «Мой маленький пони»

Meduza
10:19, 29 июня 2017

Студия Lionsgate опубликовала трейлер анимационного фильма «Мой маленький пони».

My Little Pony: The Movie (2017) Official Trailer — Emily Blunt, Sia, Zoe Saldana — In Theaters 10/6
Lionsgate Movies

Фильм основан на одноименном анимационном сериале и серии игрушек компании Hasbro. По сюжету, пони Твайлайт Спаркл, Эпплджек, Рейнбоу Дэш, Пинки Пай, Флаттершай и Рэрити отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти город Понивилль от темных сил.

Режиссер «Моего маленького пони» — Джэйсон Тиссен. Озвучили героев фильма Зои Салдана, Эмили Блант и певица Sia.

Премьера фильма назначена на начало октября 2017 года.

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