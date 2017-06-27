шапито
Банарилла и банфин: пользователи Reddit совмещают бананы и животных (не спрашивайте зачем)
На сайте Reddit существует раздел Bananimals — в нем пользователи выкладывают коллажи, в которых совмещают бананы с животными. И придумывают им названия!
banapup from Bananimals
Раздел создал Эрик Гюдер несколько лет назад, и до прошлой недели о нем знали всего несколько человек. В июне Гюдер решил возродить сабреддит и начал выкладывать новые коллажи. Пользователям сайта понравились смешные фотожабы — и тема появилась на главной странице Reddit.
Banarilla from Bananimals