Банарилла и банфин: пользователи Reddit совмещают бананы и животных (не спрашивайте зачем)

На сайте Reddit существует раздел Bananimals — в нем пользователи выкладывают коллажи, в которых совмещают бананы с животными. И придумывают им названия!

banapup from Bananimals

Раздел создал Эрик Гюдер несколько лет назад, и до прошлой недели о нем знали всего несколько человек. В июне Гюдер решил возродить сабреддит и начал выкладывать новые коллажи. Пользователям сайта понравились смешные фотожабы — и тема появилась на главной странице Reddit.