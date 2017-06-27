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Банарилла и банфин: пользователи Reddit совмещают бананы и животных (не спрашивайте зачем)

Meduza
10:02, 27 июня 2017

На сайте Reddit существует раздел Bananimals — в нем пользователи выкладывают коллажи, в которых совмещают бананы с животными. И придумывают им названия!

banapup from Bananimals

Раздел создал Эрик Гюдер несколько лет назад, и до прошлой недели о нем знали всего несколько человек. В июне Гюдер решил возродить сабреддит и начал выкладывать новые коллажи. Пользователям сайта понравились смешные фотожабы — и тема появилась на главной странице Reddit.

Unpeeled Banana Duck. from Bananimals
Banana Goose (Made by Me) from Bananimals
Banarilla from Bananimals
Bucks
Banana Dolphin.

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