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Как языком завязать черенок вишни в узел. Инструкция мирового рекордсмена
Бывший пожарный Аль Глиньеки — мировой рекордсмен по завязыванию черенков вишни в узелки с помощью языка. Он может завязать 14 черенков за минуту и целых 911 в час! Глиньеки рассказал The New York Times, что нужно делать, чтобы выполнить этот трюк.
- Выбрать вишню с более тонким и длинным черенком.
- Брать засахаренную (коктейльную), а не свежую вишню — у нее более гибкий черенок.
- Не делать трюк с замороженной вишней — так можно пораниться.
- Положить черенок по центру языка, продольно.
- Сомкнуть губы, согнуть язык и поднять его к небу, стараясь согнуть черенок так, чтобы его концы пересеклись и образовали петлю.
- Держать черенок зубами и просунуть кончиком языка один из концов в получившуюся петлю.
- Аккуратно выплюнуть черенок, чтобы узелок не развязался.
По словам Глиньеки, свой первый черенок он завязывал почти 20 минут. Спустя полгода — в августе 1994 года — он побил мировой рекорд и завязал 679 узелков за час. С тех пор Глиньеки трижды становился мировым рекордсменом, улучшая собственные достижения.
А вот как это делала Одри Хорн из «Твин Пикса»:
Фото в анонсе: Dr Pepper / Splash News / Vida Press