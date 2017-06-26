Facebook отметил 20-летие первой книги о Гарри Поттере, спрятав в постах пользователей волшебную палочку

К 20-летию выхода книги «Гарри Поттер и философский камень» Facebook спрятал в постах пользователей «пасхальное яйцо». Если в посте или комментариях написать имя Гарри Поттера и названия факультетов на английском языке, то они автоматически поменяют цвет. «Гриффиндор» станет красным, а «Слизерин» — зеленым.

Смотрите, какую крутую акцию запустил Facebook к двадцатилетию книги Harry Potter. Сколько раз вы смотрели фильмы или ... Опубликовано Anton Grishchenko 26 июня 2017 г.

А если нажать на них, то произойдет «магия» — на экране появится волшебная палочка.