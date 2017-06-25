Интернет заставил Всемирную федерацию тхэквондо сменить название. Она больше не WTF

Всемирная федерация тхэквондо объявила о ребрендинге и смене названия. Теперь она называется не World Taekwondo Federation, а просто World Taekwondo.

Руководство организации, существующей с 1970-х, приняло такое решение в связи с «негативными коннотациями», которые возникают в связи с аббревиатурой World Taekwondo Federation — WTF. В заявлении объясняется, что федерация хочет быть ближе к молодому поколению и должна адаптироваться к современному «цифровому веку».

Идентичность аббревиатуры организации с сокращением популярного выражения What the fuck неоднократно становилось поводом для шуток среди пользователей интернета. Как пишет Quartz, фактически Всемирная федерация тхэквондо сменила название, потому что «у интернета чувство юмора как у 12-летнего ребенка».