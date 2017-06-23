«Сильнее»: трейлер фильма про выжившего в теракте с Джейком Джилленхолом в главной роли

Студия RoadsideFlix опубликовала первый трейлер драмы «Сильнее» с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Stronger Official Trailer | Roadside Attractions RoadsideFlix

Фильм основан на истории молодого спортсмена Джеффа Баумана, который лишился ног во время теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Бауман стоял на финишной прямой, ожидая свою подругу, и оказался в эпицентре взрывов.

Главные роли в картине исполнили Татьяна Маслани, Клэнси Браун и Фрэнки Шоу. Режиссер — Дэвид Гордон Грин (сериалы «На дне» и «Красные дубы»).

Премьера фильма назначена на сентябрь 2017 года.