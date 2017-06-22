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Убийство Версаче: как будет выглядеть новый сезон «Американской истории преступлений»
В начале 2018 года выйдет новый сезон сериала «Американская история преступлений», который расскажет об убийстве модельера Джанни Версаче.
Роль самого Версаче досталась венесуэльскому актеру Эдгару Рамиресу. Пенелопа Крус играет младшую сестру модельера — Донателлу, певец Рики Мартин — любовника Версаче, а Даррен Крисс (сериал «Хор») — серийного убийцу Эндрю Кьюненена.
Журнал Entertainment поместил главных героев сериала на обложку нового номера, а также опубликовал фотографии и видео со съемок.
Go Inside 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime...
Go inside the highly-anticipated next American Crime Story installment with Penélope Cruz, Ricky Martin, Darren Criss and Edgar Ramírez: http://share.ew.com/w6a6Rgl 🔥🔥Опубликовано Entertainment Weekly 21 июня 2017 г.
Итальянский модельер и основатель модного дома Versace Джанни Версаче был убит в 1997 году на пороге своего дома в Майами. Его застрелил серийный убийца Эндрю Кьюненен.
Первый сезон «Американской истории преступлений» рассказывал об американском футболисте О. Джее Симпсоне. Его обвиняли в убийстве своей бывшей жены и ее любовника.