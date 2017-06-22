Убийство Версаче: как будет выглядеть новый сезон «Американской истории преступлений»

Журнал Entertainment поместил главных героев сериала на обложку нового номера, а также опубликовал фотографии и видео со съемок.

В начале 2018 года выйдет новый сезон сериала «Американская история преступлений», который расскажет об убийстве модельера Джанни Версаче.

Итальянский модельер и основатель модного дома Versace Джанни Версаче был убит в 1997 году на пороге своего дома в Майами. Его застрелил серийный убийца Эндрю Кьюненен.

Первый сезон «Американской истории преступлений» рассказывал об американском футболисте О. Джее Симпсоне. Его обвиняли в убийстве своей бывшей жены и ее любовника.