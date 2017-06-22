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The Los Angeles Times сообщила о землетрясении, которое произошло в 1925 году. Новость написал робот

Meduza
14:56, 22 июня 2017

22 июня газета The Los Angeles Times сообщила о землетрясении магнитудой 6,8 в городе Санта-Барбара. Новость появилась и на сайте, и в твиттере издания. Жители Санта-Барбары очень сильно удивились — в городе все было спокойно. Оказалось, новость была сгенерирована роботом: землетрясение с такой магнитудой и правда произошло, но не сегодня, а в 1925 году. Позже газета удалила заметку и твит.

«Пожалуйста, обратите внимание: мы только что удалили автоматический твит, в котором сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 в [пригороде Санта-Барбары] Айла Висте. Это землетрясение произошло в 1925 году»

Алгоритм газеты — Quakebot — берет информацию с сайта Геологической службы США. Сотрудник службы обновлял данные о землетрясении 1925 года и по ошибке выслал о нем предупреждение.

Quakebot разработали в 2014 году. Это первая ошибка алгоритма за три года — до этого бот исправно сообщал о землетрясениях.

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