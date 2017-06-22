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Елизавета II надела шляпку, похожую на флаг ЕС. Теперь все думают, что она троллит сторонников «Брекзита»

Meduza
10:02, 22 июня 2017

21 июня Елизавета II выступила перед британским парламентом. Королева пришла в парламент в голубой шляпке с аппликацией из цветов, которая многим напомнила флаг Евросоюза. Ранее The Telegraph сообщал, что Елизавета II не поддерживает выход Великобритании из ЕС.

Пользователи твиттера посчитали, что таким образом королева решила потроллить сторонников «Брекзита» (хотя никто не исключает, что при выборе костюма она вдохновлялась «Звездной ночью» Ван Гога).

«Не хочу ерничать, но шляпа королевы выглядит как флаг ЕС»
«Шляпка королевы. Сообщение получено»
«Шляпа королевы при более пристальном рассмотрении». Надпись на шляпе: «К черту „Брекзит“».
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