Елизавета II надела шляпку, похожую на флаг ЕС. Теперь все думают, что она троллит сторонников «Брекзита»

21 июня Елизавета II выступила перед британским парламентом. Королева пришла в парламент в голубой шляпке с аппликацией из цветов, которая многим напомнила флаг Евросоюза. Ранее The Telegraph сообщал, что Елизавета II не поддерживает выход Великобритании из ЕС.

Пользователи твиттера посчитали, что таким образом королева решила потроллить сторонников «Брекзита» (хотя никто не исключает, что при выборе костюма она вдохновлялась «Звездной ночью» Ван Гога).

Not to be facetious but the Queen's hat looks like the European Union flag pic.twitter.com/1nDJ3sWDTd — Federica Cocco (@federicacocco) June 21, 2017