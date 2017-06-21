шапито
Эффект обзора: фотографии Земли с высоты птичьего полета
Проект Daily Overview публикует фотографии Земли с высоты птичьего полета, и это очень красиво.
По словам создателей блога, название — это отсылка к психологическому термину «Overview effect» (эффект обзора). Эффект возникает при взгляде на Землю из космоса — планета кажется хрупкой и незащищенной. Авторы проекта считают, что созерцание Земли с высоты птичьего полета помогает осознать, насколько важно беречь планету. Большинство изображений в блоге показывают, как изменился естественный ландшафт из-за человеческой деятельности.
Уэльва, Испания
Сан-Франциско, США
Квинсклифф, Австралия
Атланта, США
Вальпараисо, Чили
Кекенхоф, Нидерланды
Сан-Франциско, США
Острова Марьетас, Мексика