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Эффект обзора: фотографии Земли с высоты птичьего полета

Meduza
10:10, 21 июня 2017

Проект Daily Overview публикует фотографии Земли с высоты птичьего полета, и это очень красиво.

По словам создателей блога, название — это отсылка к психологическому термину «Overview effect» (эффект обзора). Эффект возникает при взгляде на Землю из космоса — планета кажется хрупкой и незащищенной. Авторы проекта считают, что созерцание Земли с высоты птичьего полета помогает осознать, насколько важно беречь планету. Большинство изображений в блоге показывают, как изменился естественный ландшафт из-за человеческой деятельности.

Уэльва, Испания

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Сан-Франциско, США

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Квинсклифф, Австралия

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Атланта, США

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Вальпараисо, Чили

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Кекенхоф, Нидерланды

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Сан-Франциско, США

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Острова Марьетас, Мексика

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