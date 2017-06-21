Эффект обзора: фотографии Земли с высоты птичьего полета

Проект Daily Overview публикует фотографии Земли с высоты птичьего полета, и это очень красиво.

По словам создателей блога, название — это отсылка к психологическому термину «Overview effect» (эффект обзора). Эффект возникает при взгляде на Землю из космоса — планета кажется хрупкой и незащищенной. Авторы проекта считают, что созерцание Земли с высоты птичьего полета помогает осознать, насколько важно беречь планету. Большинство изображений в блоге показывают, как изменился естественный ландшафт из-за человеческой деятельности.

Уэльва, Испания

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Apr 12, 2017 at 7:38am PDT

Сан-Франциско, США

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Mar 29, 2017 at 7:54am PDT

Квинсклифф, Австралия

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Mar 22, 2017 at 8:42am PDT

Атланта, США

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Feb 16, 2017 at 9:10am PST

Вальпараисо, Чили

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Oct 30, 2016 at 3:37pm PDT

Кекенхоф, Нидерланды

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Oct 27, 2016 at 8:37am PDT

Сан-Франциско, США

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Aug 30, 2016 at 6:34am PDT

Острова Марьетас, Мексика

A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Apr 20, 2017 at 9:47am PDT