Издание Foreign Policy назвало павильон выставки ЭКСПО-2017 в Астане «Звездой Смерти». И сильно поссорилось с Казахстаном

15 июня в американском журнале вышла статья журналиста Джеймса Палмера, побывавшего на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане. Автор назвал специально построенный к выставке комплекс «гигантским кольцом новостроек», который окружает огромную сферу из черного стекла в центре — павильон самого Казахстана.

«Есть два способа взбесить казахов, — процитировал журналист слова члена одной из делегаций. — Упомянуть Бората или назвать купол ».

Процитировав чиновника, Палмер выбрал второй способ. Статья в Foreign Policy называлась: «Казахстан потратил пять миллиардов долларов на Звезду Смерти, которая даже не стреляет лазерами».

В Казахстане текст заметили. К вечеру 17 июня в стране был заблокирован доступ ко всему сайту Foreign Policy, а 19 июня директор департамента по связям с общественностью «НК Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов заявил, что хоть журналист по имени Джеймс Палмер «действительно есть», но он не получал аккредитацию на выставку и даже не пересекал границу Казахстана. Куянов предположил, что Палмер использовал чужие отзывы, или его именем под текстом подписался кто-то другой.

В ответ журналист выложил в твиттере фотографию паспорта со штампами о пересечении казахстанской границы. «Эй, правительство Казахстана! Если я „никогда не пересекал границу“, что тогда эти штампы делают в моем паспорте?», — подписал он фото. Палмер выложил и корешок от билета на выставку, но снимок размыт, и на нем можно разобрать только надпись «ЭКСПО 2017 Астана».

Предъявив доказательства, Палмер перешел на троллинг. «Я часто задавался вопросом, существую я или нет, но приятно знать, что власти Казахстана начеку», — твитнул он.

20 июня Сергей Куянов продолжал стоять на своем. Он заявил, что фотографии «…пожеванного билета с нечитаемым номером и фрагменты паспорта с не совсем понятными штампами ни черта не доказывают». Он добавил, что сравнить казахстанский павильон на ЭКСПО со Звездой Смерти «пару лет назад придумал кто-то из наших интернет-весельчаков», и сделал вывод, что метафору Палмеру подсказали.

В тот же день в перепалку вмешалось правительство Казахстана. Министр информации и коммуникаций страны Даурен Абаев объяснил реакцию Куянова «большим эмоциональным стрессом» и пообещал разобраться с блокировкой Foreign Policy на территории страны. «Мы не исключаем возможности, что кто-то сделал это преднамеренно, чтобы „градус повысить“ на эту тему», — заявил он. Журналиста Джеймса Палмера Даурен Абаев обвинил в «перевирании фактов», но пригласил еще раз приехать на ЭКСПО.

Последнее слово в этой истории пока за Палмером. Он ретивитнул заявление Абаева и выдвинул казахстанским властям пять условий своего возвращения. Среди них — отдать 50 тысяч долларов на благотворительность, смириться, что он «напишет только правду, что бы ни увидел», и найти ему место в деревне при ЭКСПО-2017, потому что «отели в Астане нелепы».