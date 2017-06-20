Хотите, чтобы ваш инстаграм стал популярным? В Китае этому учат в колледже

В китайском колледже торговли и промышленности в городе Иу открыли курс для тех, кто хочет стать популярным в социальных сетях.

На лекциях и практических занятиях студентам расскажут, как монетизировать свою популярность, продвигать видео, позировать, наносить макияж и развить в себе чувство стиля. Также в учебную программу входят уроки танцев и этикета, основы фотографии и PR. Студенты, которые успешно окончат трехгодичный курс, получат диплом о профессиональном образовании.

Want to become a social media celeb? There's a college degree for that https://t.co/EPto1wrVuz — Mashable (@mashable) June 20, 2017

На направление поступили преимущественно девушки. «Я люблю наряжаться и фотографироваться. Мне кажется, эта специальность идеально подходит мне», — рассказала 21-летняя студентка Мэньна Цзян. Ее однокурсница Ван Синь перевелась на курс со специальности «бухгалтерский учет». Синь заявила, что всегда мечтала о популярности: «Я представляла, как стою на сцене в круге света, и толпа людей пристально следит за мной».

Студентов также будут учить на примере популярных китайских блогеров, которые суммарно заработали в 2016 году 10 миллиардов долларов (около 580 миллиардов рублей).