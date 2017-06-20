«До костей»: трейлер драмы об анорексии с Киану Ривзом в главной роли

Вышел трейлер драмы «До костей» с Киану Ривзом в главной роли.

To The Bone — Movie Trailer Keanu Reeves Trailers Promos Teasers

Фильм расскажет о молодой художнице по имени Эллен, которая страдает от нервной анорексии. Ее доктором становится Уильям Бэкхэм, известный своими нетрадиционными методами лечения.

Помимо Ривза в «До костей» снялись Лили Коллинз, Кэтрин Прескотт и Брук Смит. В качестве режиссера выступила Марти Ноксон («Баффи — истребительница вампиров», «Безумцы»).

Премьера фильма состоится 14 июля в стриминговом сервисе Netflix. Ранее картину показывали на фестивале «Сандэнс».