шапито
Грузинский депутат на заседании вертел телефоном перед лицом. Зачем — непонятно
Председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе произвел на заседании странные манипуляции со своим телефоном. Он включил камеру (или видеозвонок) и провернул устройство вокруг своей оси.
Может показаться, что Гоциридзе хотел сделать селфи на заднюю камеру, но на видео он не нажимает на кнопку спуска, а продолжает вращать телефон. Возможно, политик снимал видео о парламенте.
Смотреть на его действия можно долго: