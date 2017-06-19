Председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе произвел на заседании странные манипуляции со своим телефоном. Он включил камеру (или видеозвонок) и провернул устройство вокруг своей оси.

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Может показаться, что Гоциридзе хотел сделать селфи на заднюю камеру, но на видео он не нажимает на кнопку спуска, а продолжает вращать телефон. Возможно, политик снимал видео о парламенте.

Смотреть на его действия можно долго: