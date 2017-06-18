Носовой платок, рация, трусы Читатели «Медузы» рассказывают, как списывали на ЕГЭ

Уже более десяти лет российские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ. Каждый год экзамены усложняют, в школах устанавливают металлоискатели и камеры — чтобы школьники не могли ничего списать. Но это не мешает выпускникам брать с собой на экзамен справочные материалы, формулы и целые учебники! «Медуза» попросила читателей рассказать о самых необычных шпаргалках, которые им удалось пронести на ЕГЭ.

Анонимный читатель:

Сдавал ЕГЭ в этом году, но сама история не про меня, а про одного моего знакомого из параллельного класса. Он каким-то образом додумался написать шпаргалку в паспорте. Не знаю, честно, сработала ли она, но паспорт ему пришлось менять.

Анонимный читатель:

В 2016 году вместе со мной сдавал ЕГЭ целый кадетский корпус. Они прятали телефоны за металлическими бляхами от ремней.

Анонимный читатель:

Мне было лень делать шпаргалки, поэтому я пошел на ЕГЭ в широких штанах и в футбольных гетрах, в которые засунул свои тетрадки. Незаметно и не выпадает. А в учебных тетрадках проще искать тему, которая нужна.

Скомкала шпаргалку в руке вместе с носовым платком. Театрально сморкалась и чихала в него весь экзамен.

Анонимный читатель:

В 2016 году мы использовали разные способы списывания. Кто-то писал шпаргалки на этикетке бутылки — с собой на экзамен можно было брать воду. Кто-то вклеивал в носовой платок бумажки с формулами. Но был и очень странный случай: одна девочка завернула себе в волосы телефон. На экзамене телефон зазвонил. Ее, конечно же, вывели с экзамена.

Пронес на физику маленький справочник со всеми формулами в трусах. Сдал все равно плохо.

Анонимный читатель:

В туалете на ЕГЭ по русскому языку девочка при мне достала из-под батареи 48-листовую тетрадь с сочинениями, спрятанную там перед экзаменом. Я, конечно, не считаю маленькие шпоры грехом, но это как-то слишком.

Анонимный читатель:

Сдавал физику в 2007 году. О микронаушниках тогда еще никто не знал, поэтому, вдохновившись «Операцией „Ы“ и другими приключениями Шурика», собрал УКВ-рацию. «Напарник» вещал с улицы. Микрофон спрятал на рубашке, к наушнику припаял два тонких медных провода, которые приклеил к шее и лицу медицинским клеем, сам наушник разобрал, оставив только динамик. Ну и приправил все это дело толстенным слоем тонального крема, честно спертого у сестры. В общем, выглядел чрезвычайно подозрительно. В довершение к этому образу приходилось постоянно разговаривать с самим собой на экзамене. Следящий за нами учитель, судя по всему, подумал, что я психически нездоров и, вероятно, постеснялся делать мне замечания.

У меня есть товарищ, который написал шпоры арабской вязью. Его спросили: «Что это такое?» Он ответил: «Молитва!»