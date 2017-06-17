Как отомстить мэрии за срубленное дерево: посадить в городе 127 секвой

Пользователь Reddit под псевдонимом GoblinsStoleMyHouse опубликовал историю о том, как он отомстил властям города Редондо-Бич (штат Калифорния) за срубленное дерево.

Автор называет себя арбористом — специалистом по уходу за деревьями. Он заботился о 30-летнем перечном дереве по имени Клайд, росшем у его дома. Но три года назад мэрия решила срубить Клайда, так как его корни начали портить тротуар. Самого GoblinsStoleMyHouse заставили заплатить за уничтожение дерева и восстановление тротуара.

После этого арборист решил отомстить городу, и тайком высадил в парках и во дворах города 127 секвой. В том числе перед городским советом. На сегодняшний день, по его словам, корневая система каждого из этих деревьев разрослась как минимум на 10 метров в диаметре, а в ближайшие месяцы секвойи начнут быстро расти.

«Вы убили Клайда, но я заменил его более чем сотней живых гигантов. И они станут гигантами. Они вырастут до 30-90 метров и проживут больше 2,5 тысячи лет», — пишет арборист. Он утверждает, что срубка одного дерева обойдется городу в полторы тысячи долларов.

Комментаторы на Reddit оценили месть GoblinsStoleMyHouse, но некоторые предположили, что автор говорит неправду. В частности, они отмечали, что секвойям нужно очень много дождей и туманной погоды, чтобы вырасти, тогда как Калифорния — засушливый регион. Кроме того, один пользователь, также называющий себя арбористом, раскритиковал автора за то, что он не уследил за Клайдом и ради мести обрек на смерть еще сотню деревьев.