«Худший футболист Бразилии»: покупатель в супермаркете отбил упавший товар ногой

Эта гифка называется «Какой-то чувак в супермаркете в Бразилии». Ее герой держит в руках кучу покупок, когда один товар падает на пол. Мужчина с помощью пары ударов ногой подбрасывает покупку в воздух и возвращает ее на место.

Мы не знаем точно, действительно ли дело происходит в Бразилии, но на Reddit все шутят об этом. Один из пользователей форума предположил, что это довольно обыденное дело в стране, так хорошо играющей в футбол. Другие шутили, что этот покупатель — наверняка еще и худший футболист в стране, всего лишь новичок.