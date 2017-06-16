«Кольта» выложила фейковое интервью пранкера. За две недели ни один читатель этого не заметил

Издание о культуре «Кольта» выложило 1 июня интервью Томмазо Дебенедетти, итальянского пранкера, который от лица министра культуры Франции объявил о смерти Светланы Алексиевич.

16 июня «Кольта» опубликовала материал «Нам очень стыдно (на самом деле нет)», в котором рассказала, что на самом деле интервью было вымышленным.

В тексте была спрятана ссылка на аккаунт в твиттере, в котором было написано, что интервью — фальшивка. Но читатели ее не заметили.

Интервью с Томмазо Дебенедетти на Colta.ru - это мистификация. — Françoise Nyssen (@NyssenCulture) June 1, 2017

Вот что пишет «Кольта»:

Да, дорогие читатели, интервью с Томмазо Дебенедетти выдумано от начала до конца, от первой до последней буквы журналистом Денисом Куреновым. Вы, конечно, помните люмьеровского «политого поливальщика». Этот поливальщик должен был быть полит!

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Если бы кто-то из вас одним кликом перешел в корень аккаунта, мы взлетели бы с нашим обманом еще быстрее, чем Дебенедетти. Там лежит единственное сообщение: «Интервью с Томмазо Дебенедетти на COLTA.RU — это мистификация». Но этот квест в один ход никто не преодолел. Мы, конечно, слегка разочарованы.

Журналисты решились на подлог, так как Дебенедетти игнорировал их запросы в твиттере.