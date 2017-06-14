«Только одна радуга имеет значение»: в британских магазинах появились бесцветные Skittles

Корпорация Mars выпустила в Великобритании ограниченную партию бесцветных драже Skittles. Обычно разноцветные конфеты стали белыми; обесцвечена и упаковка.

A post shared by Jenna Eloise (@thehealthyherbivore) on Jun 10, 2017 at 9:08pm PDT

A post shared by @emzielouu on Jun 13, 2017 at 11:50am PDT

Бесцветные Skittles вышли в честь LGBT Pride Month — месяца поддержки ЛГБТ-сообщества, который отмечается каждый год в июне в некоторых западных странах.

В магазинах рядом с белыми драже висит такое объявление: «Во время гей-прайда только одна радуга имеет значение. В поддержку [ЛГБТ] мы отказались от своей». С каждой проданной упаковки два пенни (примерно полтора рубля) будет пожертвовано на инициативы в поддержку ЛГБТ.