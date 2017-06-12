Русичи, викинги и сотрудники НКВД: что происходит в центре Москвы 12 июня
В центре Москвы 12 июня проходит фестиваль «Времена и эпохи. Собрание», на котором собрались реконструкторы разных эпох — от русичей с викингами на площадке «Древняя Русь» до войск XX века. На фестивале также представлены Средневековье, Первая и Вторая мировая войны. Вот как это выглядит в антураже Тверской улицы (и Дня России):
гуляют #12июня pic.twitter.com/eOcTNHXDSd— victor nekhezin (@nekhezin) June 12, 2017
Большим спросом на праздником, организованном властями Москвы, пользуется пыточная pic.twitter.com/NCeUWBbZMw— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 12, 2017
Nothing like medieval axe fights to inspire patriotism among young Russians! pic.twitter.com/JXQoQipR7M— Jake Rudnitsky (@Rudnit) June 12, 2017
Have finally arrived at WW1 section. Can't imagine how this thing would fair against those sandbags down by the Kremlin pic.twitter.com/bkTS7bDy2e— Andrew Roth (@ARothWP) June 12, 2017
Фестиваль "Времена и эпохи" собрал в столице всё лучшее из мира реконструкции со всего света. Разные эпохи переплетаются на улицах и в парках в единое историческое представление. У Москвичей и гостей столицы появилась возможность побывать в 12-и разных эпохах. #праздник#деньроссии#фестиваль_временаиэпохи#историяроссии#прогулки_по_москве#выходные#лето#moscow#history#weekend