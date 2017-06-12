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Русичи, викинги и сотрудники НКВД: что происходит в центре Москвы 12 июня

Meduza
10:35, 12 июня 2017

В центре Москвы 12 июня проходит фестиваль «Времена и эпохи. Собрание», на котором собрались реконструкторы разных эпох — от русичей с викингами на площадке «Древняя Русь» до войск XX века. На фестивале также представлены Средневековье, Первая и Вторая мировая войны. Вот как это выглядит в антураже Тверской улицы (и Дня России):

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