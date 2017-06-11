«Во имя царя»: в Battlefield 1 появится российская армия

В сентябре 2017 года в игре Battlefield 1, посвященной Первой мировой войне, появится Российская империя. На конференции E3 10 июня издательство Electronic Arts показало первый трейлер дополнения, которое называется «Во имя царя».

Battlefield 1 In the Name of the Tsar Official Teaser Trailer Battlefield

Обновление принесет в Battlefield 1 женские батальоны смерти (до этого женщин в многопользовательском режиме не было), 11 единиц оружия, включая винтовку Мосина, новый транспорт, дополнительный режим игры и карты, включая масштабную операцию, посвященную Брусиловскому прорыву.

На момент выхода в игре были представлены Британия, Германия, Австро-Венгрия, Италия, США и Османская империя. Первое дополнение «Они не пройдут», вышедшее в марте 2017 года, добавило Францию.