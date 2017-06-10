Пользователи Reddit придумывают самый безумный способ изменить громкость
Пользователи Reddit придумали для себя странное развлечение: они пытаются придумать самый неудобный интерфейс изменения громкости. К счастью, большинство их прототипов существует только в виде картинок и гифок.
Например, можно дать пользователю привычный вертикальный столбец, но заполнять его по горизонтали:
Или требовать от пользователя выставлять уникальную громкость:
«Простое графическое управление громкостью»:
Интуитивный контроллер — надо крикнуть с той громкостью, какую ты хочешь установить:
Для тех, кто слишком часто меняет громкость — версия с ограничением:
Игровой слайдер: нужно выстрелить шариком на то расстояние, которое соответствует желаемой громкости.
Этот слайдер уже даже реализовали, можете попробовать сами:
Садистская версия — нужно нажимать на «Пробел», когда стрелочка проходит через зеленую область, чтобы увеличить громкость на 5%. Промахнулись? Все сбросится на ноль:
Есть вариант для безумцев: красная зона устанавливает 100%, а зеленая сбавляет по 5%.
Очень точный слайдер громкости, который притом требует, чтобы вы ввели целое число:
Если не нравятся слайдеры, всегда можно просто бросить кости:
Или просто использовать в качестве громкости географическую широту пользователя:
Изменение громкости можно превратить в игру:
Или воспользоваться тем, что слово «volume» — это не только «громкость», но и «объем»:
Версия для математиков:
Изменение громкости можно привязать к углу наклона крышки ноутбука:
Наконец, версия для крупных компаний: официальная форма для запроса на изменение громкости: