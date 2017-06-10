шапито

Пользователи Reddit придумывают самый безумный способ изменить громкость

Meduza
16:34, 10 июня 2017

Пользователи Reddit придумали для себя странное развлечение: они пытаются придумать самый неудобный интерфейс изменения громкости. К счастью, большинство их прототипов существует только в виде картинок и гифок.

Например, можно дать пользователю привычный вертикальный столбец, но заполнять его по горизонтали:

This volume control bar

Или требовать от пользователя выставлять уникальную громкость:

«Простое графическое управление громкостью»:

A simple graphical volume control from ProgrammerHumor

Интуитивный контроллер — надо крикнуть с той громкостью, какую ты хочешь установить:

Volume Control should be intuitive from ProgrammerHumor

Для тех, кто слишком часто меняет громкость — версия с ограничением:

Игровой слайдер: нужно выстрелить шариком на то расстояние, которое соответствует желаемой громкости.

Этот слайдер уже даже реализовали, можете попробовать сами:

Садистская версия — нужно нажимать на «Пробел», когда стрелочка проходит через зеленую область, чтобы увеличить громкость на 5%. Промахнулись? Все сбросится на ноль:

Есть вариант для безумцев: красная зона устанавливает 100%, а зеленая сбавляет по 5%.

Очень точный слайдер громкости, который притом требует, чтобы вы ввели целое число:

Very strict and precise volume slider.

Если не нравятся слайдеры, всегда можно просто бросить кости:

Или просто использовать в качестве громкости географическую широту пользователя:

GPS Volume Control from ProgrammerHumor

Изменение громкости можно превратить в игру:

Side-Scrolling Volume
Volume Snake from ProgrammerHumor

Или воспользоваться тем, что слово «volume» — это не только «громкость», но и «объем»:

"Volume" slider from ProgrammerHumor

Версия для математиков:

Изменение громкости можно привязать к углу наклона крышки ноутбука:

Volume Control for Mac

Наконец, версия для крупных компаний: официальная форма для запроса на изменение громкости:

Here's how we have to change the volume where I work.
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