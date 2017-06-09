шапито
В Китае установили 300-метровую трассу для паркура. На нее даже смотреть страшно
В Китае на горе Тяньмэнь установили очень длинную трассу для паркура. Ее протяженность — 300 метров (или 999 ступенек). Австралийский фрираннер Алекс Шауэр назвал свой спуск по ней «самым крутым и безумным».
Insane speed course
Definitely the coolest/craziest speed course I've ever had the chance to play and compete on! :DОпубликовано Alex Schauer 4 июня 2017 г.
А трейсер Кален Чан преодолел сложную трассу за несколько минут. При этом камеру GoPro он держал ртом.