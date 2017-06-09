В Китае установили 300-метровую трассу для паркура. На нее даже смотреть страшно

В Китае на горе Тяньмэнь установили очень длинную трассу для паркура. Ее протяженность — 300 метров (или 999 ступенек). Австралийский фрираннер Алекс Шауэр назвал свой спуск по ней «самым крутым и безумным».

Insane speed course Definitely the coolest/craziest speed course I've ever had the chance to play and compete on! :D Опубликовано Alex Schauer 4 июня 2017 г.

А трейсер Кален Чан преодолел сложную трассу за несколько минут. При этом камеру GoPro он держал ртом.

POV Full Run — WORLDʼS LARGEST PARKOUR COURSE (China Skyladder Comp) Calen Chan