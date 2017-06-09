Представитель МИДа провела брифинг на фоне баннера с опечаткой в слове «Российской»

Обновлено: Мария Захарова сообщила, что опечатку допустила частная компания, печатавшая баннер. «Исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются», — написала она в фейсбуке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела 8 июня во Владивостоке традиционный брифинг для журналистов. Но кое-что в этот раз было по-другому: на стенде, на фоне которого выступала Захарова, обнаружилась опечатка — «Россиийской» вместо «Российской» под логотипом МИДа.

эээээ ммммммммм окееееей pic.twitter.com/buGITX0UI7 — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) June 9, 2017

Причем опечатка повторялась на баннере несколько раз.

Брифинг М.В.Захаровой 8 июня Ministry of Foreign Affairs of Russia

Естественно, уже есть версия фрагмента выступления Захаровой под песню «The Sound of Silence».

Сделали самое грустное видео ((( pic.twitter.com/xsz8r4TqP1 — RIP Новости (@riarip) June 9, 2017