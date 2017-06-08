«У нас нет будущего»: Брэд Питт провел прогноз погоды

6 июня вышел первый выпуск комедийного шоу . В конце эпизода Брэд Питт провел прогноз погоды и рассказал о глобальном потеплении. Джеффрис спросил актера, есть ли у него прогнозы на будущее. «У нас нет будущего», — ответил Питт.

How Itʼs Looking Out There — The Jim Jefferies Show — Comedy Central Comedy Central

1 июня США вышли из Парижского соглашения по климату, подписанное в 2015 году для борьбы с глобальным потеплением. В соглашении прописан комплекс мер, которые помогут удержать температуру на Земле в пределах 2 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой.