Как стать королем аквапарка? Съехать с горки и нарушить законы физики

В отеле Beaches Boscobel Resort на Ямайке есть водная горка с идеальным съездом: вместо того, чтобы окунуться в бассейн, человек проезжает по поверхности воды и выходит на его бортик.

Видео выше — не единичный трюк. Вот ролик, опубликованный в 2012 году: его герой проезжает по воде несколько раз подряд.

Beaches Boscobel guy walks on water Lightyearstudiofilms

Пользователи твиттера рассказали, что местные спасатели проделывают этот трюк каждый день. По их мнению, повторить его не так уж сложно.