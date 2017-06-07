шапито
Как стать королем аквапарка? Съехать с горки и нарушить законы физики
В отеле Beaches Boscobel Resort на Ямайке есть водная горка с идеальным съездом: вместо того, чтобы окунуться в бассейн, человек проезжает по поверхности воды и выходит на его бортик.
Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C— Morgan Evick (@MorganEvick) June 4, 2017
Видео выше — не единичный трюк. Вот ролик, опубликованный в 2012 году: его герой проезжает по воде несколько раз подряд.
Пользователи твиттера рассказали, что местные спасатели проделывают этот трюк каждый день. По их мнению, повторить его не так уж сложно.