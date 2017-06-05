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Реклама в Саудовской Аравии: в каталоге бассейнов женщину заменили на надувной шар

Meduza
13:53, 5 июня 2017

В каталоге бассейнов фирмы Intex, опубликованном на сайте саудовского гипермаркета товаров для дома Saco, женщину заменили на надувной шар. Мужчину и детей просто «одели» — поверх купальников им нарисовали футболки.

«Цензура в Саудовской Аравии — умора. Женщина просто превратилась в шар»

При этом женщины есть и на других снимках в каталоге. Цензор дорисовал им слитный купальник с длинными рукавами.

В Саудовской Аравии изображения женщин подвергаются строгой цензуре. Женщина может появиться на телевидении и в рекламе, если она одета в одежду, которая полностью закрывает руки, ноги, плечи и зону декольте.

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