Реклама в Саудовской Аравии: в каталоге бассейнов женщину заменили на надувной шар

В каталоге бассейнов фирмы Intex, опубликованном на сайте саудовского гипермаркета товаров для дома Saco, женщину заменили на надувной шар. Мужчину и детей просто «одели» — поверх купальников им нарисовали футболки.

Saudi censorship is just fucking hilarious. The woman just became a ball. pic.twitter.com/xNsN452yhv — عزيز (@SilentRuins) June 4, 2017

При этом женщины есть и на других снимках в каталоге. Цензор дорисовал им слитный купальник с длинными рукавами.

В Саудовской Аравии изображения женщин подвергаются строгой цензуре. Женщина может появиться на телевидении и в рекламе, если она одета в одежду, которая полностью закрывает руки, ноги, плечи и зону декольте.