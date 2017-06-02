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По «Городу грехов» Фрэнка Миллера снимут сериал

Meduza
09:13, 2 июня 2017

Студии The Weinstein Company и Dimension Films объявили о начале работы над сериалом «Город грехов» по серии одноименных графических романов Фрэнка Миллера.

В качестве режиссера выступит Лен Уайзман («Другой мир», «Крепкий орешек 4.0»), сценарий напишет Глен Мадзара («Ходячие мертвецы»).

Ранее «Город грехов» экранизировали Роберт Родригес и сам Фрэнк Миллер. Первая часть вышла в 2005 году, вторая — в 2014 году. Как сообщает издание Deadline, сериал не будет продолжением фильмов Родригеса, а покажет оригинальную вселенную комиксов и ее героев.

Когда выйдет сериал, неизвестно.

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