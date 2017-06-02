По «Городу грехов» Фрэнка Миллера снимут сериал

Студии The Weinstein Company и Dimension Films объявили о начале работы над сериалом «Город грехов» по серии одноименных графических романов Фрэнка Миллера.

В качестве режиссера выступит Лен Уайзман («Другой мир», «Крепкий орешек 4.0»), сценарий напишет Глен Мадзара («Ходячие мертвецы»).

Ранее «Город грехов» экранизировали Роберт Родригес и сам Фрэнк Миллер. Первая часть вышла в 2005 году, вторая — в 2014 году. Как сообщает издание Deadline, сериал не будет продолжением фильмов Родригеса, а покажет оригинальную вселенную комиксов и ее героев.

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o nome do episodio faz referencia as HQs escritas por frank miller e que ganhou adaptação cinematográfica em 2005 pic.twitter.com/BJ7ebt3KH3 — ㅤ (@tomcruisre) March 20, 2017

Когда выйдет сериал, неизвестно.