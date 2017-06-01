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Трейлер «Убийства в Восточном экспрессе». Джонни Депп, Пенелопа Крус и Кеннет Брана в новой экранизации романа Агаты Кристи

Meduza
15:13, 1 июня 2017

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер «Убийства в Восточном экспрессе» — экранизации одноименного романа Агаты Кристи.

Murder on the Orient Express | Official Trailer | 20th Century FOX
20th Century Fox

Фильм расскажет о сыщике Пуаро, расследующем убийство в поезде «Восточный экспресс», который следует из Стамбула в Париж. Под подозрение попали тринадцать пассажиров поезда, и Пуаро надо как можно скорее раскрыть преступление.

Главные роли в картине исполнили Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Кеннет Брана, Уиллем Дефо и Джуди Денч. Режиссер — Кеннет Брана.

В России «Убийство в Восточном экспрессе» выйдет 9 ноября 2017 года.

Фильм Брана — вторая экранизация романа Агаты Кристи. В 1974 году вышло «Убийство в Восточном экспрессе» режиссера Сидни Люмета.
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