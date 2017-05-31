Официальный твиттер-аккаунт Олимпийского комитета России 26 мая опубликовал твит про гимнастку и серебряного призера Олимпиады в Рио Ангелину Мельникову. На фотографиях, прикрепленных к записи, спортсменка лежит на траве в футболке с надписью «Все должны быть феминистками». Комитет сопроводил снимки подписью «Может и феминистка, зато красивая и талантливая».

Обновление. После публикации «Медузы» твит был удален. «Вы же понимаете, что это троллинг фотографии. Ну, обыграли то, что на майке. У меня никаких комментариев здесь нет, и быть не может», — заявил «Медузе» пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Позже Выборнов рассказал, что сотрудника, опубликовавшего твит, наказали материально. «Приносим официальные извинения всем, кого данная подпись обидела или оскорбила», — добавил пресс-секретарь, — «Только троллинг неудачный, конечно, получился. Глупость. За нее и извиняемся».

Теперь пользователи твиттера призывают Олимпийский комитет уволить сотрудника, опубликовавшего твит, потому что феминизм не противоречит талантам и красоте.

СТАВЬ КЛАСС ЕСЛИ СЧИТАЕШЬ ЧТО АВТОРА ТВИТА СТОИТ УВОЛИТЬ (ИЛИ ХОТЯ БЫ ЛИШИТЬ ПРЕМИИ) — Михаил Кафанов (@AveMisha) May 31, 2017

Что значит «может и феминистка», вы нормальные там или как? — Ииши pervert child👶 (@pineapple_wife) May 31, 2017

может и идиот, зато СММщик https://t.co/ndCeAHFFqI — Julia Shmyrova (@juliashmyrova) May 31, 2017

Я МОЖЕТ И ФЕМИНИСТКА но зато ваш смм демонстрирует восхитительный уровень некомпетентности https://t.co/cLXSaqK5bl — matricaria recutita (@names_are_funny) May 31, 2017

господи представила это рядом с фотками гитлера и подписью "может и нацист, зато талантливый:)" — dead and proud (@trevozhno) May 31, 2017

Ведущий твиттера пока никак не отреагировал на претензии читателей.