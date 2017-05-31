Сериал «Золотая Орда»: премьера трейлера «исторического фэнтези»

Режиссер Тимур Алпатов снял для Первого канала сериал «Золотая Орда», в котором показаны события конца XIII века, когда Русь находилась под игом монголо-татар. Сериал выйдет в 2017 году. «Медуза» представляет трейлер «Золотой Орды»

«Золотая Орда». Трейлер сериала Meduza Project

В сериале показано несколько любовных линий. Например, брат великого князя Ярослава Борис вынужден отдать великому хану Золотой Орды Берке свою жену. Взамен хан присылает Ярославу юную Наргиз. Тот влюбляется в девушку, но ее не принимают ни народ, ни законная жена.

Сам Берке, мечтая о наследнике, женится на дочери богатого купца, 16-летней Айжан. У хана она встречается с юным художником Николкой, который мечтает о ее поцелуе.

Режиссер сериала рассказывает, что в подготовках к съемкам участвовали три исторических консультанта. «Выслушав третьего, я понял — хватит. Каждый вел в свое русло, каждый говорил, что монголы были такими, или, наоборот, такими. Не поймешь, что происходило на самом деле», — говорит Алпатов. По его словам, «Золотая Орда» — не реконструкция того, что было на самом деле, а «историческое фэнтези, где все условно» и «историческая мелодрама». Все герои сериала — вымышленные, включая великого князя Ярослава.