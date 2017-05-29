«Удача Логанов»: трейлер криминальной комедии Содерберга с Ченнингом Татумом, Адамом Драйвером и Дэниэлом Крэйгом

Студия Bleecker Street опубликовала трейлер комедии «Удача Логанов» Стивена Содерберга.

LOGAN LUCKY | Official HD Trailer Bleecker Street

Фильм расскажет о двух братьях Логанах, которые планируют ограбление во время гонок. Но чтобы все прошло удачно, им нужна помощь Джо Бэнга, который сидит в тюрьме.

Главные роли в «Удаче Логанов» исполнили Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Дэниэл Крейг, Кэти Холмс и Хилари Суэнк.

Мировая премьера фильма состоится 18 августа 2017 года.