Светка из Даугавпилса: предвыборные клипы кандидата в депутаты из Латвии
Фитнес-инструктор из латвийского города Даугавпилс (второй по величине после Риги) Светлана Лонская решила баллотироваться в депутаты местного самоуправления. Чтобы привлечь внимание избирателей, она снимает клипы с призывом проголосовать за нее.
В первом ролике она пела:
В Англии терлась, пахала там на завод,
Потом в Д-пилс вернулась, типа, родной дом зовет.
Во втором клипе Лонская, среди прочего, ходит с лопатой и копает яму. Слова в песне такие:
Давай разбудим этот город, ты и я, чтобы никогда не скучали жители,
Чтоб никогда не назвали нас ямой. Скажем гордо — я из Д-пилса.
И такие:
Поставьте плюсик этой девочке, она находка этого города.
Выбирайте от сердца Латвии. Света работает, Света не спит.
Лонская в предвыборной кампании называет себя «Светкой-кандидатом» и призывает голосовать за нее, чтобы она стала «Светкой-депутатом».
Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня. Светке-кандидату предстоит серьезная борьба — в Даугавпилсе на каждое депутатское место претендует по 13 кандидатов.