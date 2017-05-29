Светка из Даугавпилса: предвыборные клипы кандидата в депутаты из Латвии

Фитнес-инструктор из латвийского города Даугавпилс (второй по величине после Риги) Светлана Лонская решила баллотироваться в депутаты местного самоуправления. Чтобы привлечь внимание избирателей, она снимает клипы с призывом проголосовать за нее.

В первом ролике она пела:

В Англии терлась, пахала там на завод,

Потом в Д-пилс вернулась, типа, родной дом зовет.

Предвыборная кампания 21 века кандидата в депутаты Svetlana Lonska Daugavpils 2017 remake TAMADA Svetlana Lonska

Во втором клипе Лонская, среди прочего, ходит с лопатой и копает яму. Слова в песне такие:

Давай разбудим этот город, ты и я, чтобы никогда не скучали жители,

Чтоб никогда не назвали нас ямой. Скажем гордо — я из Д-пилса.

И такие:

Поставьте плюсик этой девочке, она находка этого города.

Выбирайте от сердца Латвии. Света работает, Света не спит.

#svetkakandidat предвыборная кампания Даугавпилс 2017 Svetlana Lonska remake ESTRADARADA Svetlana Lonska

Лонская в предвыборной кампании называет себя «Светкой-кандидатом» и призывает голосовать за нее, чтобы она стала «Светкой-депутатом».

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня. Светке-кандидату предстоит серьезная борьба — в Даугавпилсе на каждое депутатское место претендует по 13 кандидатов.