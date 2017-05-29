«Салют-7»: первый трейлер фильма о спасении советской космической станции

Кинокомпания СТВ выпустила первый трейлер фильма «Салют-7», который основан на реальных событиях, связанных со спасением одноименной космической станции. Картину снял режиссер Клим Шипенко.

«Салют-7». Премьера трейлера Кинокомпания «СТВ»

Фильм рассказывает о советской станции «Салют-7», которая находилась на орбите в беспилотном режиме. В 1985 году станция перестала отвечать на сигналы ЦУПа, возникла угроза ее падения. Чтобы не допустить этого, на станцию отправили опытных космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Им пришлось впервые в мире стыковаться в космосе с неуправляемым объектом.

В фильме снялись Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера и Любовь Аксенова. «Салют-7» выйдет осенью 2017 года — премьеру сдвинули по поручению министра культуры Владимира Мединского, чтобы освободить место фильму «Время первых» (продюсеры Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов; вышел в апреле).