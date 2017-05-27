Minimeyes: охранная система для любителей порно

Порносайт xHamster представил детектор движения Minimeyes, созданный специально для тех, кто тайком смотрит порно.

Minimeyes представляет собой небольшое устройство, которое следит за движением в определенном направлении. Пользователю предлагают устанавливать детектор там, откуда неожиданно может кто-то прийти, — например, начальник или жена.

Когда Minimeyes замечает движение, оно автоматически скрывает на компьютере владельца все окна и выключает звук. Теперь на вопрос: «Что ты делаешь?» человек честно сможет ответить: «Ничего».

Minimeyes существует в двух вариантах: инфракрасный датчик, который можно поставить на стол, и магнитный сенсор, который крепится на двери. Система работает с Windows и macOS, а в будущем заявлена поддержка телефонов и планшетов.

minimeyes prototypes MINIMEYES ZONE

Деньги на массовое производство устройств собирают через краудфандинговую платформу Indiegogo; инфракрасный датчик стоит 48 долларов, а сенсор для двери — вдвое дешевле.