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«Красная армия всех сильней»: хор австралийцев поет советские песни
Издание Medialeaks рассказало про мужской хор Dustyesky из австралийскго города Малламбимби. Участники хора (их уже 28 человек) исполняют песни на русском и украинском языках.
При этом никто из них языка не знает — музыканты разучивают песни на слух.
На этом видео хор поет песню «Красная армия всех сильней», написанную в годы Гражданской войны.
На этом — песню «Над волною голубою».
А здесь — украинскую народную песню «Ехал казак за Дунай».