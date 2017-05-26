«Красная армия всех сильней»: хор австралийцев поет советские песни

Издание Medialeaks рассказало про мужской хор Dustyesky из австралийскго города Малламбимби. Участники хора (их уже 28 человек) исполняют песни на русском и украинском языках.

При этом никто из них языка не знает — музыканты разучивают песни на слух.

На этом видео хор поет песню «Красная армия всех сильней», написанную в годы Гражданской войны.

DUSTYESKY HillbrookMedia

На этом — песню «Над волною голубою».

Dustyesky Mullum music festival 2016 Lucinda Bechor

А здесь — украинскую народную песню «Ехал казак за Дунай».