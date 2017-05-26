«Красавица и Чудовище» без спецэффектов: Эмме Уотсон пришлось играть с человеком в нелепом костюме

В начале июня картина «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон выйдет на DVD. На диске зрители найдут документальный фильм о том, как снимался римейк диснеевского мультфильма.

В частности, там показаны сцены с участием Чудовища без компьютерной графики. Актеру Дэну Стивенсу пришлось одеваться в нелепый серый костюм, поверх которого затем накладывалась модель героя. А Эмме Уотсон — быть серьезной, глядя на него.

Dan Stevens Without CGI In Beauty And The Beast Footage Is Something You Canʼt Unsee Clevver News

Эмма Уотсон также рассказала о сцене, в которой живущие в замке Чудовища предметы накрывают стол для ее героини Белль. По словам актрисы, это была самая скучная сцена в ее жизни: она была единственным живым человеком на съемочной площадке — все остальное добавили позже с помощью графики.

Авторы проекта Funny or Die сняли пародию на документалку о съемках «Красавицы и Чудовища». В их интерпретации компьютерной моделью была уже Белль — ее якобы играл мужчина в специальном костюме.